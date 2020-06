Tartu ülikooli arvutiteadlased arendavad rahvusvahelist koostööd koroonaviiruse leviku uurimiseks

Mainekas teadusajakirjas Nature Medicine avaldati artikkel «Building an international consortium for tracking coronavirus health status», kus kutsutakse eri riikide teadlasi tegema koostööd, et ennetada tehnoloogiliste lahenduste abil järgmisi COVID-19 puhanguid. Eesmärk on selgitada välja, millised tegurid soodustavad ja pidurdavad koroonaviiruse levikut, ning selleks tehti ettepanek algatada koroonaviiruse leviku uuringute koostööprogramm (The Coronavirus Census Collective). Artikli kaasautorid on Tartu ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo ja bioinformaatika vanemteadur Hedi Peterson.