Peeter Olesk: pooleliolevad asjad

Pooleli, osalt võib-olla et koguni katki on arukas diskussioon pensioni, toetusrahade ja jõukohase investeerimise vahekordade suhtes.

Kolmenädalast käimist saksa kalvinistide juures ning nende argipäevases elukeskkonnas ma investeeringuks ei pea, ka mitte siis, kui selle tulemusena sünniks algupärane raamat. Aastapäevad ettevalmistust, ligemale kuu aega olemist kohapeal ja paar aastat kogutud ainestiku läbikirjutamist – keegi ei maksa mulle Eestis selleks kõigeks tarvilikku stipendiumi, ent ilma selleta ju vajalikku kirjandust ei hangi.

Sihtkoht on kaardi järgi teada. See oleks Alam-Saksi Liidumaa pealinn Hannover Leine jõe ääres, umbes Tallinna-suurune usuelu poolest interkonfessionaalne linn, kus kalvinistid pole olnud kunagi marginaalsed. Miks just kalvinistid? Seepärast, et kalvinism oli üks inglise leiborismi ergutajaid. Nii et kui tahad Inglismaal leiboristide ja puritaanidega mõistvamat juttu ajada, «astu» enne seda Hannoverist läbi. Ent ma ei rõhutaks isiklikke kaalutlusi.

Investeering on minu mõistes kapitalimahutus projekti, mille tasuvust saab usutavalt hinnata. Küsiksin siis viisakalt: kui paljud on Eestis investeerimisvõimelised suuremas mastaabis kui oma kodu koos kõigega, mis kuulub selle juurde?

Umbes nõnda ma jõudsingi ühel kevadisel päeval küsimuseni, kui paljud probleemid Eesti poliitilises päevakavas on praegu (ikka veel) pooleli või on seni läbimõeldult püstitamata.

Kuid minu arvates on pooleli ka kaks sellist asja, millest ma servapidi olen siinsamas juba kirjutanud. Üks on see, kes on meditsiinilises hierarhias dieetõde? Korratagu üle, et ta ei saa olla puhvriks eriarsti, tolle asendaja, proviisori, osakonnaõe, põetaja, koduse hooldaja ja patsiendi vahel, sest niisugust ametit nagu puhver pole olemas ega saagi olla.

Dieetõde saab olla arstlikult põhjendatud toitumise juht info teel haige juurest kööki ja söögi-joogi teel sealt haige juurde. Kliinikus on paratamatu, et dieetõde on ühtlasi ka õppejõud ning – miks ta ei võiks seda olla, kui ta on vastavalt atesteeritud ja muidugi ka tarifitseeritud? Arst-õppejõud on tegelikult omaaegne assistent, kes pääses dotsentuuri pärast seda, kui tekkis vakants. Õde-õppejõud oleks muidugi jabur, aga leitagu siis mõistlik lahendus, sest põhimõtteliselt just selletaolised lahendused ongi ülikooli autonoomia tegelik sisu. Invenientur. Muuseas: kui sõna assistent ei kõlba, siis järelikult ei kõlba ka amet loenguassistent ja sõna vanemlaborant loenguassistendi sünonüümina.

Tuleb meelde, mida rääkis Tartu ülikoolis proviisoriõppe ühele taastajale dotsent Toivo Hinrikusele füsioloogiaprofessor Elise Käer-Kingisepp, temperamentne naisõiguslane. Tema’p see kutsus Toivo Hinrikuse oma juurde vanemlaborandiks loenguassistendi ülesannetes, rõhutades eriliselt, et muidu Teie seda ainet (professor Käer-Kingisepp ise alustas farmakoloogina) selgeks ei saa. Ja tal oli täielik õigus, tunnistas Toivo Hinrikus. Igakord see õigus vahest ei olegi kõige parem lahendus, kuid on aineid, mispuhul ta on siiski põhjendatud.

Teine on sama küsimus füsioterapeudi kohta. Kui ta ei ole arst, kas ta siis on ühel pulgal koos vanemõega ja peab arstliku kvalifikatsiooni saama alles raviosakonna lõpetamise järel soovitavalt filosoofiadoktori teadusliku töö eduka kaitsmise põhjal? Kas ta peaks olema arst?

Minuga töötav füsioterapeut on klinitsist, ehkki füsioteraapias on palju niisuguseid üksikasju, mis eeldavad eksperimenti (ja mida Tartu ülikooli närvikliinikus töötav Liis Barkala ka ei karda). Oma, seega võrdlemisi subjektiivse mudeli järgi peab füsioterapeudil olema korralik ettevalmistus anatoomias, histoloogias, füsioloogias, biomehaanikas, neuroloogias, dietoloogias ja rehabilitatsioonis, võib-olla et ka psühholoogias, kui mõista viimast õpetusena adaptatsioonist kriitilistes ja postkriitilistes tingimustes.

Kogemuslikult on lugu muidugi lihtsam. Praktiliselt on vaja, et füsioterapeut ja patsient töötaksid – sest rehabilitatsioon on töö! – harmooniliselt, kuigi see nõuab aega ja patsiendilt ka tööd iseendaga. Kuidas täpselt, seda ei õpetata üheski meedikutele kohustuslikus distsipliinis, see tuleb omal leida. Kui kõik need eeldused on füsioterapeudil täidetud, siis minu arusaamist mööda on ta pigem arst füsioteraapias, kes muide peab üsna palju otsuseid langetama üksi.

Ma ei hakka siin kirjutama palgavahedest ja palgafondist, vaid sõnastan oma küsimused kahel kujul.

Kuna vastne keeleamet ei saa mulle keelata ladina keele kasutamist väljaspool eesti keele kui riigikeele piire, siis missugusel ametil Eesti Vabariigis on nii palju võimu, et ta sätestab ametikohtade nimed sisuliselt ja keeleliselt põhjendatud vormis ning miks on asutuste autonoomia ehk omavalitsuslik iseolemine neis asjus puuduliku nägemisvõimega, et mitte öelda saamatult kõõrdsilmne? Severus sit doctorum sermo.*