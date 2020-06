Videost oli näha, et kiirused kasvasid linnas väga suureks ning liiklusohtlikke olukordi oli mitmeid.

Lõuna prefektuuri üleminspektor Taivo Rosi tõdes, et kui sõidukite kiirused kasvavad, suureneb paratamatult ka oht kellegi elule, tervisele või varale. «Kui politsei ajab põgenevat sõidukit taga, pärsib see kindlasti mingil moel inimeste turvalisust, olgu need siis teised, kes parasjagu teel viibivad, jälitavad politseiametnikud või eest ära sõitev juht ning tema kaasreisijad,» rääkis ta.