Koroonakartuses pole Tartusse pandud avalikke joogikraane

Ehkki nuppe tuleb vajutada mitmel pool, olgu või bussides, ja avalikud käimlad pole keelatud, on nende joogikraanidega Kapi selgitusel isevärki lugu. Nimelt selleks, et vett saada, tuleb vajutada nuppu. Kontaktpinnalt on risk saada virus, käsi puutub kokku potentsiaalse ohuga.

«Oleks hea, kui kraanide lähedale saaks panna desinfitseerimistarbed, siis saaks lahti teha. Poodides need ju on, aga avalikku ruumi neid niisama ei saa panna, need kõnnivad ära. Kuulame, vaatame, uurime, täpsustame. Küsimus on võimalikus teise laine tekkes.»