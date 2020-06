Elron taastab Tartu suunal tavapärase rongiliikluse

Eesti Raudtee on Tabivere-Kärkna lõigu remonttöödega lõpusirgele jõudmas, mis tähendab, et selle nädala lõpust, alates 28. juunist ei kasutata lõiku läbivatel liinidel asendusbusse. «Kõikidel päevadel on võimalik taas kogu reisi ulatuses sõita rongidega. Mõnevõrra lisandub küll kiiruspiirangute tõttu sõiduaega, kuid oluline on, et saame tihendada sõidugraafikut, taastades kõik koroonakriisi eelsed väljumised Tartu suunal. Sellega seoses saame lisada ronge ka Valga ja Koidula liinidele,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.