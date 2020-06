Galerii ⟩ Värsked merekooli Tartu lõpetajad toovad Emajõele uued laevasõidud

Kokku lõpetas Eesti Merekooli Tartu filiaali seitse inimest, keda Särg hindas hästi ette valmistunuteks ja turvalisteks tulevasteks laevajuhtideks. Merekoolist saadakse siseveelaevajuhi, vanemmadruse ja laevamotoristi tunnistus või rannakaluri ettevalmistus. Suur osa siseveelaevajuhtidest plaanivad alustada oma ettevõttega ja pakkuda Emajõel uusi turismiteenuseid. Särg peab turu laienemist emajõel positiivseks, sest tema hinnangul on palju võimalusi veel kasutamata ja laevad ei ole ühesugused. «Lodi on omapärase stiiliga laev, Pegasus pidulik ja väljapeetud, Signildil aga saun ja Alfa sõidab ainsana Piirissaarde,» tõi Särg näiteks.

Vahepeal oli turismiettevõtetel keeruline periood, kuid kuumad ilmad on vanad tuttavad pardale toonud. «Tavaliselt alustasin ma oma sünnipäeval aprilli lõpus uute laevasõitudega, sel korral me seda teha ei saanud. Maikuu, mil muidu on toimunud pulma-, kooli- ja lasteaialõpupidusid, jäi üldse ära. Aga kui juunis uuesti laevale läksin, nägin enda rõõmuks kaks kolmandikku tuttavatest reisijatest,» rääkis Särg. Ta tunnistas, et puudu on soomlased, aga samal ajal on siseturismi hästi üles leidnud Tartumaa inimesed.