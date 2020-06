Mootorratturid eskordivad võidutule Tartumaa eri paikadesse

Eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest on pärit traditsioon, kus võidutule toimetasid kodukohta Kaitseliidu mootorratta allüksused. Mootorratturitest kulleritele usaldati vabadust sümboliseeriva võidutule transport.

Võidu Sõidu üks organiseerijatest, Peeter Pihelgas selgitas, et need mootorratturid, kes pole endast seni märku andnud, kuid soovivad samuti tule eskortimisel osaleda, saavad seda homme teha. «Aga meil on kolonni ees ja taga julgestussõiduk, siis palume kolonniga liituda kokku lepitud peatuskohtades ning anda ka kolonnijuhile teada, kui pikalt kaasa sõidetakse,» lisas Pihelgas.