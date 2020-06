Taavi Vaikjärv: tunnistagem, me ju polnud digiõppeks valmis

Sama on õpetajate koostööga. Kümned õpetajad vaevlevad samal ajal probleemi ees, kuidas luua parimat digitaalset õpikogemust. Ega iga õpetaja kirjuta ise ju õpikut, seega ka palju digitaalset sisu oleks võimalik koos luua ja kõikidel kasutada.

Praegune kriis tingis selle, et õpetajad pidid kasutama seda, mis oli entusiastide looduna olemas, või olemasolevate vahenditega midagi kiiresti looma, kuid mis sundis õpilasi lõpuks kolme-nelja-viie veebikeskkonna vahel liikuma.

Ühel koolil üksinda ei ole piisavalt ressursse, et luua oma digitaalne õpikeskkond.

Tartu koolides töötavad ühed Eesti parimad õpetajad ning ühine digiõppe platvorm annaks kõikidele Tartu (ja miks mitte Eesti) õpilastele võrdse ligipääsu parimale haridusele. Koostöö ei sünni iseenesest ja on ülioluline, et omavalitsus koolide omanikuna võtaks organiseerimise initsiatiivi enda kätte.

Saaksime kaks kärbest ühe hoobiga. Investeerides praegu digiharidusse, tasub meeles pidada juba olemasolevaid ülesandeid, sest tekib võimalus samal ajal ka neid lahendada ja tulevikus kokku hoida miljoneid.

Planeerimisel olev haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 tõstab näiteks esile, et eelmise arengukava eesmärgiks seatud üleminek nüüdisaegsele õpikäsitlusele ei ole praktikas koolides rakendunud. Digiharidus on olemuselt juba õpilasekesksem ning kui seda liiki õpikogemuse planeerimisele veel tähelepanu pöörata, on võimalik poole aastaga saavutada paljugi sellest, mis aastatega on jäänud tegemata, sest loodetavasti kandub see mõttemall üle ka klassiruumi.

Ainekeskse ja teadmistele orienteeritud õpikäsitluse puudused said ka valusalt selgeks, kui vanematele langes eriolukorra ajal suur koormus õpilaste õppimise toetamisel. Kui digipädevuse ja iseseisva õppimise oskuse arendamisega oleks kõik senimaani korras olnud, poleks meil olnud šokk see, kuidas õppida, ja oleksime saanud keskenduda sellele, mida õppida.

Tõenäoliselt kasvas väga paljude õpetajate koormus kaugõppe ajal märgatavalt. Osaliselt oli see tingitud vajadusest kiiresti õppetöö ümber korraldada, aga osaliselt ka sellest, et sobivaid digiõppe vahendeid ja keskkonda siiski ei olnud ja palju oli nn käsitsitööd.

Arvestades süvenevat õpetajate puudust, on aeg otsida lahendusi, kuidas kooli tuua rohkem töökäsi ja õpetajate aega tõhusamalt kasutada. Kui viia osa õppest üle digitaalsesse keskkonda, väheneks pikas plaanis õpetajate koormus või õigemini koormus jääks tõenäoliselt samaks, aga üks õpetaja jõuaks kaugemale ja tegeleda rohkemate õpilastega.

Veel tasub mõelda, kas on võimalik vabastada õpetaja tööülesannetest, mis vajavad väga spetsiifilisi oskusi või madalamat kvalifikatsiooni kui pedagoogi oma. Üldises plaanis tähendaks see seda, et kooli personal muutub mitmekesisemaks. Digiõppe puhul aitaks haridustehnoloogide palkamine, need on inimesed, kelle ülesanne on õpetajat abistada digitaalse õppematerjali loomisel.

Kui eelnev kokku võtta, siis Tartu on ideaalne koht, kus välja arendada Eesti koolide digiõppe suutlikkus. Tartu on piisavalt suur omavalitsus, et omada investeeringuteks raha, ning siin on piisavalt koole, et kulutus end ära tasuks. Tartus on tugevaid koolijuhte ja uuenduslikke õpetajaid, kelle tegevust toetada ja kellele arenduste elluviimisel toetuda.

Tartus on ülikool, millel on oma pedagogicum, ja haridusuuenduskeskus, kellelt lähedalt oskusteavet ammutada. Seega kui Tartu ei ole paari aasta pärast Eesti ja miks mitte maailma hariduse tuleviku juht, siis me oleme ühe võimaluse maha maganud ja saame selles süüdistada vaid enda pealehakkamise puudumist.