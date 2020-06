«Praegu ei ole enam ainult Peipsi. Terve Lõuna-Eesti järvedes on see vetikas kuumade ilmade tõttu sees,» ütles terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp. Ta lisas, et proovid võeti küll Peipsi järvest, kuid ameti töötajad vaatasid ka teisi järvi ja olukord on hullem, kui algul paistis.