Kui tavaliselt on Tartu ülikooli raamatukogu juulis suletud, töötab see tänavu kõigil kolmel suvekuul, sest palju välistudengeid on koroonaviiruse puhangu tõttu jäänud suveks Tartusse. Juunis on raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni kella üheksast hommikul üheksani õhtul. Juulis ja augustis saab raamatukogus käia nädala sees keskpäevast kuni kella kuueni õhtul. Nädalavahetuseti on raamatukogu suletud. TPM