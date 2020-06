Heinalapid võivad tuua linnale lisakulutusi

Sel suvel katsetab linn ning Tartu 2024 projekti meeskond südalinna parkides katselaikudel taimede ja putukate liigirikkuse arendamist ning seetõttu niidetakse muru alles augusti lõpus. Praeguse hooldushanke kohaselt tuleb muru linnas niita aga nii, et see ei kasvaks kõrgemaks kui 15 sentimeetrit. Pärast niitmist peab muru olema viie sentimeetri kõrgune. See, et kesklinna parkides tänavu ei niideta, võib esialgu tunduda hea võimalus raha ja ka tööjõu kokkuhoidmiseks, tegelikult kaasnevad kõrgema rohuga ka mured.