Riia tänava ääres raudteeviadukti ja hosteli juures seisab väike vana maja, mille seinad on täis tänavakunstnike loomingut. See on kogunenud sinna eelmisel ja üle-eelmisel aastal, kui majakese juures tegutsesid tänavakunstifestivali Stencibility kutsutud välismaised kunstnikud. Nädala pärast läheb see hoone lammutamisele.