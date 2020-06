Elva kooli miniteadusfestivalil õpiti kendama trikke ja loodi õppevideo kalade tundmiseks

Idee tuua Elva gümnaasiumisse miniteadusfestival, tekkis kooli kahe õpetaja, Külli Koroli ja Evelin Toome eestvedamisel, keda inspireeris mitu aastat tagasi vabariiklik õpilaste teadusfestivalil Tallinnas. Kuna Elva koolis tegutses juba neli aastat miniteaduskool, siis tundus mõte õpetajatele loogiline ning ideele pani õla alla kogu koolimaja pere. «Miniteadusfestivaliga said esimese kooliastme õpilased oma huvitavaid projekte teistele klassi- ja koolikaaslastele näidata. Muuhulgas oli tore see, et kaasa aitasid lapsevanemad erinevatest eluvaldkondadest,» rääkis Evelin Toom. Tema sõnul pani sündmus ka õpetajate digipädevuse proovile.