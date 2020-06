Esimesel tänavakunstioksjonil valmistasid üllatuse meeste bokserid

Need kolm sõna, mis on trükitud aluspükstele, asuvad originaalis väikese laguneva maja seinal Toomemäel. «Mida see tekst tähendab? Miks see sinna seina peale kirjutatud on? Kes seda tegi? Seda ei tea keegi. Küll aga on kõik tartlased seda Toomemäe jalamil olevat teksti näinud ning vaikselt naerda kihistanud selle jaburuse üle.» Nii on kirjas Stencibility veebilehel oksjoniteabe hulgas.