Kaitseliitlased ja noorkotkad korrastasid Vabadussõja sangari hauaplatsi

Malevkonnapealik leitnant Kristjan Bachmani sõnul oli üllatav, et nii väärika Eesti ohvitseri ja Vabadusristi kavaleri haud oli hooldamata. Ta tõdes, et selliseid puhkepaiku on veelgi. «See on ülimalt hea tunne, kui saad midagi ära teha selleks, et hoida eestlust ja isamaalist suhtumist, millele lähenev võidupüha annab just selle õige väärikuse,» lisas ta.