Peetri koolis õnnitleti pärast kolmveerand sajandit taas lõpetajaid

«Põhikooli lõputunnistuse saanutena olete jõudnud oma haridustee kohustusliku etapi lõpuni, õnnitlen teid!» ütles ta. «Kuid pidage meeles, see on teie haridustee alguse lõpp. Õppida võib kõikjal ja kõigilt. Teie koduõpe on kinnituseks ja tõestuseks, et teadmiste allikas ei voola pelgalt koolimajas. Teadmisi saab ja tuleb ammutada väga erinevatest allikatest, kuid eelkõige õppides tundma inimest iseendas ja teistes. Muistne pärimuski küsib ja vastab: «Kes on tark? – See, kes õpib igalt inimeselt.»»