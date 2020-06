Täna oksjonil: tänavakunstnik Edward von Lõngus pani müüki oma autoportree

Eesti populaarseim tänavakunstnik Edward von Lõngus on oksjonile pannud oma autoportree. Anonüümsust eelistava kunstniku nägu sellel ei ole, nagu ka mitte autot. Alghinnaga 50 eurot on müügis tema jalalabade jäädvustus lõuendil mõõtmetega 40 x 50 cm. Pilt on saanud allkirjaks «Autoportree altpoolt».