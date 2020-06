Keravälgu plahvatusele järgnes kärsahais, mis tekkis tulekoldest seina sees

Pereema arvas esimesel hetkel, et lapsed on süüdanud küünla, kuid üsna kohe oli selge, et tema kumbki laps ei ole niisuguse lõhna tekitamises süüdi. Ta astus rõdule ning märkas seina ja katuseääre vahelt imbuvat suitsu.

Emajõe 6 maja rõdu, mille taga elanik nägi keravälku ja kuulis kärgatust. FOTO: Raimu Hanson

Päästeamet sai väljakutse kell 12.08. Kiiresti kohale sõitnud päästjail tuli korteris avada kärssama läinud elektrijuhtmetest süttinud seina ja veidi ka lage. Korteriomanik avaldas lootust, et saab remontimiseks abi kindlustuselt.

Päästetööde juhi esimese oletuse kohaselt tekkis tulekahju äikesest. Keravälgu osalust ei saanud ta kinnitada. «Kui me jõudsime kohale, tuli katuse vahelt õrnalt suitsu,» lisas ta. «Avastasime, et tulekolle oli seina sees, ja me pidime avama seina ja lae.»

Päästmine käis ka Emajõe 6 maja kohal. FOTO: Marju Unt

Päästeameti soovitused

Praegusel äikeseohtlikul ajal tuletab päästeamet meelde, et kasulik oleks paigaldada kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.

Televiisoriantennid peavad olema maandatud. Vahetult äikese eel tuleb hoone peakaitsmest vool välja võtta. Kui see pole võimalik, tuleb välja lülitada elektriseadmed ning tõmmata pistikud seinast välja.

Äikese lähenedes tuleb eemalduda veekogudest. Samuti tuleb veenduda, et lahtised ja lenduvad esemed (näiteks aiamööbel või telgid) on turvalises kohas või tugevalt kinnitatud. Kergemad esemed on mõistlik viia siseruumidesse.

Äikese ajal ei tohi avada veekraani, sest vesi on hea elektrijuht, ega teha ahju ja pliidi alla tuld, sest laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana. Ei tohi varjuda üksikute puude, metallmastide ja -aedade lähedale, sest välgutabamuse võimalus on seal suurem.

Äikese ja halva nähtavuse korral tuleb autoga sõita ettevaatlikult, paduvihma ja rahe ajal on õige peatuda maantee serval.