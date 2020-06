Maanteemuuseumisse jõudis rahvusvaheline prügikunsti näitus

Näituse eesmärk on juhtida tähelepanu liigtarbimisele ning asjaolule, et prügi ei kao kuhugi. See on osa inimkultuurist, mida ei saa silma alt ära sokutada ega olematuks muuta. Seitsmeteistkümnel rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikul üheksast riigist paluti luua jäätmejaamast ja kohalikelt elanikelt pärinevatest materjalidest teosed, mis käsitleksid prügiprobleemi erinevaid tahke.