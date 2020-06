Rääbisepüügi keeld püsib viimast päeva

«Tuuled on olnud mitu aega ida poolt,» ütles Dmitri Krivoglazov. «Meie saagile oleks kasulik lääne- ja edelatuul – siis tuleb rääbis meie randa. Oleme käinud uurimas kaldast paari-kolme kilomeetri kaugusel, aga ühtegi ei ole seni näha olnud. Piiri lähedale ei ole lubatud minna.»

Paar päeva tagasi ei näidanud ka kajalood parve kogunenud kalu. Niisiis ei osanud ta midagi kindlat ennustada enne, kui esimene saak on esimesel püügipäeval kätte saadud.

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) allkirjastas mullu juuli lõpus käskkirja, millega ta peatas 31. juulist rääbisepüügi ja kalapüügi kastmõrdadega Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, sest rääbise lubatud aastakogus hakkas selles piirkonnas varsti täis saama. Nimelt oli rääbise mullune püügikvoot 325 tonni. Kutseliste kalurite lubade alusel oli selleks ajaks püütud vähemalt 293 tonni rääbist, see on püüdmiseks lubatud rääbisekogusest vähemalt üheksa kümnendikku ning kalapüügiseaduse järgi tuli püük peatada. Tänavu on maaeluminister Arvo Aller (samuti EKRE).