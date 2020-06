Eesti kirjandusmuuseumi direktori valimine läks luhta

Ministeeriumist tulnud teates on kirjandusmuuseumi direktori konkurss nimetatud luhtunuks.

Ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand ütles Tartu Postimehele kommentaariks, et teaduspoliitika komisjon kaalus kandidaatide esitatud programme ja küsimustele neilt saadud vastuseid ning jõudis lõppkokkuvõttes järeldusele, et kandidaatide programmid ei taga jätkusuutlikku arengut ja neid struktuurseid muudatusi, mida kirjandusmuuseum vajab.

Komisjoni ees käis täna kaks kandidaati - Anzori Barkalaja ja Urmas Sutrop. Aimar Ventsel oli üleeile teatanud, et loobub kandideerimisest.

Kuidas käib muuseumi juhtimine edasi? «Et kirjandusmuuseumil on päris suured probleemid ja ka väljakutsed, siis soovitas teaduspoliitika komisjon ministril nimetada direktoriülesannete täitja kuueks kuuks ja ühtlasi algatada arutelu kirjandusmuuseumi rolli ja missiooni üle Eesti teadusmaastikul,» ütles asekantsler.

Arvi Tavast on kaitsnud doktorikraadi Tartu ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse alal ning läbinud järeldoktorantuuri Saksamaal Tübingeni ülikoolis. Eesti keele instituudis on ta varemgi töötanud: aastail 2011-2013 oli ta sealse keeletehnoloogia osakonna juhataja. Alates 2014. aastast on ta tegutsenud erasektoris.