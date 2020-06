Koroonaga edukalt võidelnud Tabivere hooldekodu suletakse arvatavasti sügisel

Tartu vallavanem Jarno Laur möönab, et pärast arutelusid volikogu komisjonides on niisugune plaan tõesti tekkinud ning 25. juuni Tartu vallavolikogu istungil võiks otsus selguda.

«Koroona mõju on siin ilmne,» nentis ta. «Mis parata!» Nimelt sundis kriisiaeg hooldekodu teenuse palju põhjalikumalt läbi vaatama ja uusi reegleid arvesse võtma, ning see tähendab, et hooldekodu teenus on muutunud varasemast veelgi kallimaks.

Tabivere hooldekeskus tuli suurepäraselt toime koroonaaja pingeliste nädalatega. FOTO: Margus Ansu

Hooldekodu senist 29 kohta kõiki kasutada enam ei saagi, kuna kõiki ruume ei saa tubadena arvesse võtta. Need on muudetud kas isolaatoreiks või personaliruumideks. Praegu elab majas 26 elanikku.

Kohtade juurdeloomine nõuaks väga suuri investeeringuid, aga maja ruumiplaani põhjal ei mahu sinna elama üle 45 inimese. Sellest ei piisa, et isetasuvust saavutada, on valla analüütikud leidnud.

Mitu aspekti

On teinegi aspekt, mida komisjonides arutati: ehitada kogu maja ümber moodsale ajale vastavaks lasteaiaks, küsides tuge kohaliku omavalitsuse energiatõhususe meetmest.

Selgituseks: praegu asub Tabivere sotsiaalkeskusega samas hoones hooldekodu, päevakeskus, lasteaed, perearst, raamatukogu ja ka väike osa vallavalitsusest. «Mitmeotstarbelisus on küll tore asi, aga see on toonud probleeme,» selgitas Laur. «Kas või õueala peale mõeldes, praegu tahavad hooldekodu elanikud õues suitsu tegemas käia, aga sealsamas läheduses mängivad lapsed.»

Tabivere Sotsiaalkeskus asub suures majas, kus ühe katuse all on hooldekodu, päevakeskus, lasteaed, perearst, raamatukogu ja ka väike osa vallavalitsusest. Tulevikus võiks see maja olla tervenisti rekonstrueeritud moodsaks lasteaiaks, kuhu mahub toimetama kuni seitse rühmatäit lapsi. FOTO: Tabivere Sotsiaalkeskus

Ja on kolmas aspekt.

Tartu valla volikogu on juba teinud otsuse anda Raadil hoonestusõigus osaühingule Südamekodud, kes peab eakate inimeste kodusid Lihulas, Värskas, Piigastes, Saaremaal, Kundas ja Kärus ning tahab ehitada järgmise Südamekodu Tartu lähiümbrusesse.

«Me ei soovi samas valdkonnas hakata konkureerima,» ütles Laur.

Nii Tabivere lasteaiamaja ümberehitamise kui ka Südamekodu valmimiseni läheb veel aega. Aega ei ole aga nende peale mõeldes, keda tuleb Tabivere hooldekodust mujale kolima hakata, kui volikogu ettevalmistatud kava heaks kiidab.

Senise stsenaariumi järgi lõpetab Tabiveres hooldekodu töö oktoobri lõpus. Hooldekeskuses on inimesi, kelle eestkostja on vald. Neile otsibki uue koha vald ja sõlmib lepingu.

Neli kuud kolimiseks

Vallavanem Jarno Laur. FOTO: Margus Ansu

Neil, kel on eestkostja mõni sugulane või kel eestkostjat pole, saavad otsustada oma pereringis selle, kuhu ja kuidas. Aega on neli kuud.

Jarno Lauri sõnul püüab vald toetada inimesi sellega, et paneb kokku põhjaliku infopaketi ümbruskonna hooldekodude vabadest kohtadest ja võimalustest. Ja otsib välja asutused, kus on ka mitu kohta saadaval, et täita hooldekodu nende elanike soov, kes pärast ümberkolimist üksteisega kokku jääda soovivad.

Lõpuks ütles Jarno Laur, et kindlasti oleks sel teemal olnud kaalumisainet rohkem, kui nad suudaksid senise hooldekodu osa oma vanadele ümber ehitada nii, et sinna mahuks üle 50 hoolealuse. Aga see ei ole võimalik.