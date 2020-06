Tartu lühiuudised

Tartu ülikooli korvpallimeeskond jätkab algavat hooaega uue peatreeneri Toomas Kandimaa käe all. Eelmisel peatreeneril Priit Venel lõppes tänavu kaheaastane leping ning hooaeg tuli koroonakriisist tingituna tavapärasest varem lõpetada. Toomas Kandimaa tegutses siiani TÜ korvpallimeeskonna abitreenerina ning on enda sõnul erinevate treenerite kõrval õppinud palju olulisi teadmisi, mida saab nüüd rakendada. Tartu ülikooli korvpallimeeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul algasid mängijate suhtes läbirääkimised ning tiimi täpne koosseis loodetakse kinnitada sügiseks. Toomas Kandimaa on sündinud Elvas ja alustas meistriliigas korvpallurina juba 15-aastaselt Tartu Maja meeskonnas. Ta on karjääri jooksul olnud väljakul eri klubide koosseisus ning osalenud Eesti korvpallikoondisega mitu korda EM-finaalturniiril. TPM