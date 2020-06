Muruniiduk peab edaspidi mõnes kohas elurikkusele teed andma

Niitmise vähendamine on selle projekti esimene elurikkust soodustav etapp ning selle mõju on südalinna parkides juba ka näha. On ootus, et kõrges rohus tärkab rohkem taimeliike ning nii tekkiv mitmekesisem keskkond on putukatele, väikestele loomadele ja lindudele parem elupaik. Eile võis kerge vaevaga eristada kõrgest heinast viit-kuut tüüpi taimi. Eestvedajad on kindlad, et tuleval aastal samal ajal on pilt juba hoopis rikkalikum.