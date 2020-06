Tiia Kõnnussaar: kui seda metsa ees ei oleks

Ihaste võlu on mets linnas. See on see, miks inimesed on sinna üldse oma kodusid ja suvekodusid rajanud − on ju ka kesklinnale lähemaid elupiirkondi. Kui mets Ihastest ära kaotada, kaob Ihaste unikaalsus. Ihaste mõttes oleks see sama kui võtta Toomemäelt puud maha ja teha sinna eramud. Jube mõeldagi. Ärme üheülbastame Tartut. Tartu võlu on tema eripalgelisus. Kord tehtud lühivaateline muutus mõjutab inimesi veel põlvkondi ja kaotab usalduse. Tarkust ja pikka vaadet otsustajatele. Just nii kirjutasin oma Facebooki lehel päev varem ilma erilise lootuseta, et sel vähimatki mõju oleks.

Otsust kuuldes tundsin siiski abitust ja kahetsust.

Olgu kohe öeldud, et mõistan ka linna positsiooni, mida on selgitanud nii linnavalitsus kui ka linna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku. Maatükk oli eravalduses, taheti maaomanikule vastu tulla, vastukaaluks saab Tartu osa metsast enda omandisse. Linnal on omandis oleva metsa eest võimalik hoolt kanda, arendajad saavad ehitada, Tartu saab juurde rahulolevaid elanikke. Jah, aga ...

On talv. Sõidan koju, oma äsjasoetatud kodukesse vana ja uue Ihaste piiril. Kui jõuan Emajõe luhale, läheb hing kergemaks. Linnamelu jääb selja taha. Lumine männimets kurakätt on justkui muinasjuturaamatu pildilt. Sõidan mööda lumest puhtaks lükatud ja valgustatud peatänavat. Ihaste, mis oli peamiselt nõukogudeaegsete suvilate piirkond koos kõigi tolle aja võlude ja hädadega, on pea tundmatuseni muutunud. Hüvakätt on valged funkstiilis villad.

Peatänav on korda tehtud; suviti saab siin sõita jalgratta ja elektrirattaga, rulatada ja lapsevankrit lükata; igal aastaajal näeb nooremaid ja vanemaid koeraga jalutamas, jooksmas või kepikõndi tegemas. Suvekodusid on hakatud jõudumööda ümber ehitama aasta ringi elamiseks ja maju üles vuntsitud. Hekid ja aiad on imetlusväärses korras.

Õnneks on säilinud ka Ihaste eklektilisus ja vanad suvilad, mõnigi lipp lipi ja lapp lapi peal. Ja selle kõige keskel, imede ime, on alles jäänud suur tükk metsa. See, mis annab Ihastele tema unikaalsuse.

Me elame suurte muutuste ajal. Väga palju on hästi läinud, on õnneks läinud, palju on meie oma inimeste visa töö ja targa mõtlemise tulemus. Tartust, üheksakümnendate alguse tuhakarva linnast, mille ajaloolist kaunidust varjutas okupatsiooniaastate kiht, on saanud linn nagu väike pärl Emajõe ääres.

Muidugi, mitte kõik muutused pole olnud õnnelikud ja mõnikord on muutuste vastu ka protesti avaldatud.

Kas me pole oma arengu- ja muutmistuhinas aga kriitilise piirini jõudmas − pean silmas just linnamiljööd − ning majanduslik otstarbekus hakkab üles kaaluma seda raskesti sõnastatavat, mis teeb Tartust Tartu, Ihastest Ihaste ja annab inimestele rahu- ja õnnetunde siin elamisest?