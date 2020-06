Suured jaanipeod jäävad ära, tuld jagatakse Maarja-Magdaleenas

See, et tänavu võivad avalikud jaanilõkked jääda süütamata, muutus väga tõenäoliseks juba umbes kuu tagasi, sest sellised rahvakogunemised, mis võivad külg külje kõrvale kokku tuua tuhandeid inimesi, on juba mõnda aega olnud keelatud. «Mõeldes sellele, et viimastel kordadel on Raadi jaanitulele kogunenud umbes 15 000 inimest, pole lootustki seda hulka nõuetele vastavalt saja peale tuua – huvilisi on kindlasti mitu korda rohkem,» selgitas otsust Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna peaspetsialist Lennart Puksa.