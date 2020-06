Tartu ülikoolis algas suvine sisseastumine

«See õppeaasta lõppes teisiti ja võib juhtuda, et varasemast teisiti on mõni asi ka uuel õppeaastal,» ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. «Oleme paremini kui kunagi varem valmis e-õppeks, kuid loodame väga, et seda kevadises mahus siiski tegema ei pea ja saame keskenduda oma teistele tugevatele külgedele. Tartu ülikooli hinnatakse üleilmses võrdluses eriti kõrgelt just väikestes rühmades toimuva õppe ja e-õppe ning tippõppejõudude tõttu,» rääkis õppeprorektor.

«Ka rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades on ülikool järjepidevalt tõusnud. Selle taga on nii meie õppejõud kui ka üliõpilased, kes aitavad Tartu ülikooli tuntust kasvatada. Tartusse tulevad kokku Eesti parimad koolilõpetajad ja meie püüame neile pakkuda parimat õpikogemust,» ütles Valk. «Ülikoolilinn ootab uusi tudengeid koos kõigi oma erisuguste võimalustega, tavapärase õppetöö kõrvalt leiab iga tudeng huvitavat tegevust ja kõige tublimad saavad juba teist aastat osaleda eriprogrammis «Talendid Tartusse»,» lisas ta.

Kandideerimisavaldusi ootab ülikool sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 2. juuli südaööni. Selleaastastele gümnaasiumilõpetajatele mõeldes on ülikool kandideerimistähtaega pikendanud ühe päeva võrra.

Tänavu saab anda sisseastumisavalduse ka siis, kui õpingud pole veel ametlikult lõppenud. Vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul ei pea kandideerimisavalduse esitamiseks jääma ootama riigieksamitulemusi, mis sel aastal avalikustatakse 30. juunil. «Enam kui poolte õppekavade puhul toimub vastuvõtt kas ainult või suures osas sisseastumiseksami tulemuse alusel. Kindla kandideerimisvaliku korral võib esitada avalduse julgesti ilma riigieksamitulemusteta ja ka juhul, kui lõputunnistus veel kätte saamata. Kui selgub, et riigieksamid läksid üle ootuste hästi või vastupidi, siis on võimalik oma avaldust SAIS-is muuta. Kuni 2. juuli südaööni saab esitatud avaldust tühistada ja esitada selle asemel uue avalduse,» kinnitas Kaldma, kes tuletas meelde, et kandideerida saab kuni kahe õppekava alusel.

Juuni lõpus uuendatakse SAIS-is riigieksamite ja eelnevate õpingute andmeid, et kontrollida, kas kandideerimistingimused on täidetud. Erandkorras saab sel aastal kandideerida ka juhul, kui eelnevate õpingute lõpetamine on kevadise eriolukorra tõttu edasi lükkunud augustikuusse. Sellisel juhul on vastuvõtuotsus tinglik ja üliõpilaseks arvatakse vastuvõetu vaid juhul, kui eelmised õpingud on lõpetatud hiljemalt 24. augustiks.

Kui kandideerimiseks vajalikke andmeid registrites ei ole – näiteks on tegu välisriigi või enne 2004. aastat Eestis lõpetatud kooli lõputunnistuse või diplomiga –, saab dokumente esitada tööpäeviti Tartu ülikooli peahoones, Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning ülikooli Tallinna esinduses.

Tähtsad kuupäevad

kuni 2. juulini (k.a): avalduste ja dokumentide vastuvõtt

4.–12. juulini: sisseastumiseksamid

14. juuli: esimeste vastuvõtuotsuste tegemine ja esialgsete vastuvõetute nimekirjade avaldamine

kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist: vastuvõetavad peavad kinnitama oma soovi õppima tulla