Märtsis tähistas Põltsamaa vallavanem Margus Möldri 45. sünnipäeva. Kaks kuud hiljem teatas ta, et loobub vallavanema ametist tervislikel põhjustel. Võõrad imestavad, et mis võis sportlikul, igati tervislikke eluviise järgival parimates aastates mehel juhtuda. Tema lähedased teavad, et ta on juba aastaid piltlikult öeldes elanud pommi otsas.