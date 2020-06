Facebooki teavituses on kirjas, et Keerberg suri eile õhtul pärast rasket haigust. Ta töötas Treffneri koolis järjest 43 aastat. «Ta oli tuhandetele treffneristidele inspireerivaks eeskujuks koos oma naljasoone, sarmi, armastuse ja karmusega. Ta oli segakoor Anima looja ja kasvataja, ilma temata ei toimunud ühtegi aktust ega kontserti...» on postituses kirjas.