Lõuna-Eesti bussisõitude sagedus tiheneb

«Pärast eriolukorra lõppu on nõudlus bussireiside järgi jälle olemas, inimesed sõidavad jälle julgelt kaugliinibussidega ja see võimaldab ka uusi bussiliine avada,» ütles Taisto Liinide tootejuht Jan Landrat. «Seekordsed liiniavamised keskenduvad valdavalt Lõuna-Eesti maakondadele, kus bussisõitjad on valdavalt kohalik elanikkond. Järgmised uued liinid ootavad oma avamist juuli alguses, selleks ajaks loodame, et ka jälle rohkem välisturiste on Eesti üles leidnud. Enne liinile tulekut on kõik meie liinibussid läbinud põhjaliku suurpuhastuse, busside esiuste juures on desovahend, millega reisijad saavad soovi korral käsi puhastada. Peale iga reisi lõppu teeb bussijuht bussis märgpuhastuse, seega oleme loonud kõik eeldused turvaliseks bussireisiks.»