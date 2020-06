Ilmateenistus ennustab sajuta jaaniõhtut

Kui käesoleval nädalal on tulemas väga soojad, kohati kuni 30 soojakraadiga ilmad, siis samas on oodata ka vihmasadu. Samas nädala lõpuks sajud taanduvad. Nii on pühapäevaks Eesti kõrgrõhuala lõunaservas ja ilm on sajuta. Ida ja kirdetuul on jätkuvalt mõõdukas, rannikul tugev. Öösel on sooja 10-15, päeval 17-23 kraadi.