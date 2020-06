Lemmit Kaplinski: Tartu linna rohepesu

Tartu peab end uhkusega roheliseks linnaks ja vaade toomkiriku platvormilt vaid kinnitab seda: kohati on raske näha puude taga linna. Haljastuse kujundamisel võib aga kergesti juhtuda, et rohelus on vaid värv, üks suur maalritöö nagu Ellen Niidu samanimelises raamatus. Mina nimetan seda rohepesuks, kui me räägime vaid värvist ja jätame kõrvale sisu, nagu parkidest ja haljasaladest rääkides kergesti juhtuda võib.

Oleme harjunud kujundama keskkonda vaid enese vaatenurgast lähtuvalt ja silmale on ühteviisi ilus nii õiemuru kui kunstlill restoraninurgas, kas pole? See aeg aga, mil me saime vaid enese vaatenurgast lähtuda, on möödas. Ka linnahaljastuses on vaja pidada silmas võimalusi, mida pargid pakuvad meiega sama ruumi asustavatele loomadele, lindudele, putukatele, aga ka natuke erineva maitsega kaaslinlastele.

Selle vajaduse tingivad mitmed põhjused, aga kõige üldisemalt ei saa me enam mööda vaadata tõsiasjast, et linnastuv inimkond hammustab päev-päevalt tükk-tükilt ära nende loomade, lindude ja putukate kodud ja rajab sinna enda omad. Ka Tartus on kerkinud uusarendused nii linna servades kui ka Supilinnas, Ihastes, Ränilinnas ...

Seesama protsess kordub üle maailma ja liikide kiirenev väljasuremine ei ole enam ammu teooria, vaid kurb igapäevane tegelikkus. Igaüks saab anda oma väikese panuse sellesse, et hoida ja hooldada lappi maad, mis on sellistele põgenema aetud liikidele uueks koduks. Just linnadel on kanda kasvav vastutus, sest kuigi me veel mõtleme sõnadega «maal» ja «linnas», hajub see piir kiirelt. Ja «päris» maal ei ole enam puutumatuid metsi ja kariloomadega puisniite, vaid põllud, kus kasvab meie toit, ent ei midagi muud. See, millest me mõtleme kui maakohast, võib olla liikide poolest veel vaesem kui linnasüda. Viimane võib aga hoopistükkis, õigete hooldusvõtete korral, olla korraga nii elurikas kui ka ilus.

Mõistagi on ilu vaataja silmades, ja nagu ennist viitasin, peab linnahaljastus vastama erinevatele maitsetele ja pakkuma midagi erinevatele linlastele. On selge, et Tartus on mitmeid haljasalasid, kus käib väga palju rahvast ja kus seetõttu on vaja kasvatada tihedat piknikumuru, mis talub hästi tallumist, ei paku samas aga silmale erilist vaheldust. Seal aga, kus liikumist harvem, pole ühtegi head põhjust niita iga nädal maha võililli, ristikheina, raudrohtu ja kõike muud, mis seal kasvada tahab ja tolmeldajatele toitu pakub.