Lodjakoja ehitus hakkab jõudma lõpusirgele. Eile kinnitas Tartu linnavalitsus Emajõe Lodjaseltsi pakkumuse parimaks ning järgmised kümme aastat majandab seal just see mittetulundusühing. Seda juhul, kui edasine vaidlus ei too muudatusi.

FOTO: Margus Ansu