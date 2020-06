Mõte jõeäärsest avalikust saunast kogub toetajaid

Seitse aastat neljapäeviti vana lodjakoja juures taliujujate saunaüritusi eest vedanud Andrei Kulagin loodab eeloleval sügisel uues lodjakojas traditsiooni elustada. Samas leiab temagi, et Emajõe äärde sobiks üks suuremat sorti avalik saun.

Et Emajõgi võiks Tartu eluoluga senisest märksa tihedamalt haakuda, on räägitud palju ja pikalt. Seda eesmärki on peamisena nimetatud ka mitme märgilise ettevõtmise puhul, näiteks Kaarsilla lähedusse suvekõrtse rajades, kunagisse Holmi kvartalisse uut hoonestust planeerides või tänavu juuliks Vabaduse puiesteele autovaba ala kavandades.