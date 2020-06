Tulevased arstid ja proviisorid annavad täna ametivande veebi teel

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi sõnul pakub maailm üllatusi, mida me ei oska ette näha. Nii on ka selleaastane lõpetamine koroonaviiruse epideemia tõttu kõike muud kui tavapärane.

«Vaid mõne kuu eest teadsime, et meditsiiniteaduste valdkonna õppekavade lõpetajad saavad oma lõpudiplomi kätte üheskoos traditsioonilisel aulaaktusel, ent nüüd on lõpetamise päev saanud individuaalsema mõõtme, sest seame esmatähtsaks iseenda ja lähedaste tervise,» tõdes Lember. Ta rõhutas siiski, et tagasihoidlikum tähistamine ei võta ära selle päeva tähtsust ega pidulikkust.

«Tänavu tähistame ühe etapi lõppu teie haridusteel. Olete andnud endast palju, et täita üks oma unistus – jõuda diplomini, mis annab teile ameti kogu eluks. See amet nõuab aga pidevat enesetäiendust, nii et õppimine käib meditsiiniteaduste valdkonna lõpetanutega kaasas kogu elu. Olete kõik oodatud jätkama oma haridusteed doktoriõppes, residentuuris või täienduskursustel. Minge ka välismaale uusi kogemusi ja teadmisi omandama, aga tulge ikka Eestisse tagasi, sest teid kõiki on Eestil vaja. Sellised, nagu olete teie, on ka tuleviku Eesti ning Eesti meditsiin ja tervishoid,» ütles Lember valdkonna lõpetajatel mõeldud pöördumises.

Kaks aktust

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajate veebiaktus toimus täna hommikul ning arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisoriõppe ning rahvatervishoiu ja õenduse õppekava lõpetajate veebiaktus algas kell 15.

Meditsiiniteaduste valdkonnas saavad lõpudiplomi 344 lõpetajat, neist 138 arstiteaduse ja 33 hambaarstiteaduse õppe, 14 proviisori integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe, 11 rahvatervishoiu ja 9 õenduse magistriõppe lõpetajat.

Lisaks on lõpetajate hulgas esmakordselt 49 inimest, kes läbisid täienduskoolitusprogrammi «Farmatseudist proviisoriks». Need on Tallinna Tervishoiu kõrgkooli farmatseudi eriala lõpetanud, kes jätkasid õpinguid Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi täiendusõppes, et omandada proviisori kutse.

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist saab lõputunnistuse 90 lõpetajat: kehalise kasvatuse ja spordi erialal lõpetab 30 bakalaureuse- ja 12 magistritudengit, füsioteraapia erialal 35 bakalaureuse- ja 13 magistritudengit.

Vanne antakse veebis