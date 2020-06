Rahvakohtnikud ei taandanud kohtunikku Kajar Lemberi kohtuprotsessilt

Määruses märkisid rahvakohtunikud, et kohtunik on kriminaalasjaga seotud otsustustel tuginenud seadustele ning enda otsuseid asjakohaselt põhjendanud. Kaitsja Mihkel Gaveri esitatud etteheited on rahvakohtunike hinnangul põhjendamatud ning asjaolu, et kohtunik ei ole kaitsja seisukohtadega nõustunud, ei saa olla taandamise aluseks ega sea kahtluse alla ka tema erapooletust.