Mihkel Lees: lasteaiatasu tõus Tartus pidurdub

Lasteaia kohatasu suurus on olnud Tartu volikogus ja leheveergudel sagedase diskussiooni objekt. Räägitud on nii kohatasu kaotamise soovist kui arutatud võimaluse üle siduda kohatasu lahti alampalgast.

Tartus panustame lasteaiateenust pakkudes eelkõige kvaliteedile ning lapsevanemate võrdsele kohtlemisele. Kvaliteeti silmas pidades on tähtis, et lasteaedades töötaksid kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajad ning tugispetsialistid. Oleme sellega kenasti hakkama saanud: Tartus töötab kõrgharidusega lasteaiaõpetajaid kümme protsenti rohkem kui Eestis keskmiselt.

Väga oluline on tagada lasteaedades ka suutlikkus töötada erivajadustega lastega ja toetada igakülgselt hariduslike erivajadustega laste õpetamist. Selleks on meie lasteaedades loodud piisavalt vajalikke tugiteenuseid ja moodustatud erirühmasid.

Järjepidevalt on linnavalitsus tegelenud ka nüüdisaegse ja turvalise õppekeskkonna loomisega, remontides ja uuendades lasteaedu. See ei ole kerge ülesanne, sest Tartu linna omanduses on 28 lasteaeda, kus kohti on umbes 5200 lapsele.