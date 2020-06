Linn liidab neli lasteaeda kaheks

Lasteaeda liitmise eelnõu saadeti linnavolikogule kinnitada, istung on järgmisel nädalal. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul pole ühtegi põhjust, miks volikogu eelnõu kinnitama ei peaks.

Lasteaedade liitmine ei muuda tema sõnul midagi kehvemaks laste jaoks, pigem paraneb kvaliteet, sest suuremas lasteaias on mitmekesisemad võimalused pakkuda tugiteenuseid. Ka on rohkem õpetajaid ning tänu sellele on mugavam korraldada asendusi. «Küll aga mõjutavad muudatused asutuste juhtimist ning aitavad vähendada sellega seotud kulusid,» tõdes ta.