Tartu linnasekretär Jüri Mölder leiab, et Tartu heakorraeeskiri on juba light-versioon võrreldes teiste omavalitsuste samasuguste reeglistikega, ent ilmselt saab üldse ilma.

Tartu linnasüdame parkidesse tekkisid teavitustahvlid selle kohta, et liigilise mitmekesisuse nimel niidetakse muru nüüdsest harvemini, aga majaomanikud ei tohi endiselt lasta muru kõrgemaks kui 15 sentimeetrit kasvada. Tartu linnasekretär Jüri Mölder nendib, et see reegel on ajast ja arust, aga kui see ka ära võtta, ei jäägi midagi, mille nimel heakorraeeskirja kehtivana hoida.