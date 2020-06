Saja aasta vanusest Luunja pumbamajast saab kellatorn

Vallal on kavas senisele tugevale põhjale lisada otsa mõni meeter kõrgust nii, et praegu ühekorruseline pumbamaja muutub kahekorruseliseks kellatorniks. Luunja vallavanem Aare Anderson sõnas, et esimesele korrusele tuleks väljapanek valla koduloost ning teisele korrusele näitus valla suurkujudest. «Meil on palju materjali maadleja Jaan Jaago kohta,» tõi vallavanem näite. Uus kellatorn oleks kõigile tasuta avatud. Torni tippu on kavas panna kell, et kohalikud ja rännumehed saaksid sealt aega ja temperatuuri jälgida.