Navitrolla pani seinale näituse looduse küüditamise vastu

Liselotte Welskopf-Henri­chi «Suure Karu pojad» ilmus eesti keeles aastal 1976. Samanimeline film valmis aastal 1966, peaosas Gojko Mitić, kes just nüüd, 13. juunil sai 80-aastaseks. Ja kui juba läks arvude kirjutamiseks, siis olgu öeldud, et Heiki Trolla ehk Navitrolla sünnist möödub 10. augustil 50 aastat.

Loetud raamatust jättis tulevane kunstnik meelde muu hulgas asjaolu, et maailma on valitsenud kogu aeg ebaõiglus. Seda on Navitrolla sõnul tunda saanud ka eesti rahvas, näiteks Nõukogude okupatsiooni aegsetes küüditamistes. Näitusele nime andmist seostab ta tähelepanekuga, et inimesed küüditavad pidevalt loodust. «Mina armastan loodust,» lisas ta.