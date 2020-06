Jõgevamaal asuv Kalevipoja koda avas seikluspargi

Lõpusirgel on ka Kalevipoja muuseumi renoveerimistööd, täielikult uuendatud ekspositsioon avab külastajatele uksed 4. juulil.

Kalevipoja koja juhatuse liige Annika Oras sõnas, et vaatamata vahepeal valitsenud eriolukorrale suudetakse juuliks kõik paika saada ning muuseum avab uksed. «Väljapanek ja atraktsioonid on sisuliselt juba paigas, peagi saabub ka mööbel ja siis oleme avamiseks valmis,» lisas ta.

Seikluspargi hooaeg otsustati aga juba varem käima lükata, sest see pakub võimalusi tegutsemiseks vabas õhus. «Mõlemad rajad on töös,» kinnitas Annika Oras. Ronima oodatakse iga päev kell 12-18. Muul ajal on võimalik ennast proovile panna ettetellimisel.