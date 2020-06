Tartu skulptuurid said lõpuaktuste puhul piduliku välimuse

«Kõrgkooli lõpetamine on inimese elus väga oluline verstapost, aga tänavused lõpetajad ei saa seda kahjuks päris tavapärasel kujul kogeda. Seetõttu leidsime, et kujude kaunistamine oleks just see omamoodi tartulik austusavaldus kõigile neile noortele talentidele, kes sel erilisel aastal Tartus oma diplomi kätte saavad,» ütles linna turundusjuht Helen Kalberg.