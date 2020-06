Emajõe-äärne kohvik Väike Kuuba on kuuendat suve endiselt sõiduvees, lauad on nädalavahetustel külastajatest pungil.

Samuti Emajõe ääres tegutseva Väikse Vine üks omanik Tarvi Uusen tõdes, et eriolukord jättis nende ettevõttele oma jälje. Kui muidu on Väike Vine jõe ääres alustanud esimeste soojade ilmadega aprilli keskel, siis tänavu ei saanud kohviku omanikud poole maini mingi tuluga arvestada. «Praegu läheb järjest paremini, eriti paaril viimasel nädalavahetusel, kui ilm oli ilus. Oleme nagu põllumehed, kelle töö sõltub ilmast,» ütles Uusen. Kuid ta lisas, et tänavune suvi, kui turiste eriti ei liigu, võib tulla raske, sest eelmise aasta turistide osakaal oli Väikses Vines 25–30 protsenti.