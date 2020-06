Heljo Pikhof: jalakäija, üks ohustatud liik

«Üks põhjus, miks ma Tartut väga armastan, on see, et siin saab igale poole jalgrattaga,» on tunnistanud nii tudeng kui professor. Tõsi see on.

Töö käib selle nimel, et kohandada teed, tänavad ja transport ümber selliseks, et ka kehvema tervisega inimesed saaksid iseseisvalt hakkama, et jalakäijad ja ratturid liikleksid üksteist häirimata.

Sotsiaaldemokraadid on alati hea seisnud selle eest, et muuta linnaruum kaunimaks, rohelisemaks, puhtamaks. Töö käib selle nimel, et kohandada teed, tänavad ja transport ümber selliseks, et ka kehvema tervisega inimesed saaksid iseseisvalt hakkama, et jalakäijad ja ratturid liikleksid üksteist häirimata. Tahame rajada uusi kergliiklusteid ja korrastada vanu. Mida parem on taristu, seda turvalisem on rattasõit – ja ka jalakäijate elu.

Rattasõit on lihtsam ja linnas autosõidust ka kiirem viis jõuda ühest paigast teise. Lisaks tervisele annab kondimootori kasutamine kokkuhoidu – kergliiklusteede rajamine-hooldamine tuleb pikas vaates odavam kui pidevalt autoteid lappida ja liikumisvaegusest tingitud tervisehädasid ravida.

See, et mulluse Tartu aasta teo tiitli võitis mäekõrguselt rattaringlus, räägib ise enda eest. Linna pakutud rendirattavõimalust on kasutanud üle 30 000 inimese, neist tuhatkond sõitis rattaga koguni jõulunädalal. Elektrirattad on nüüd jälle täishoo sisse saanud ja see, et neil «särtsu» pisut vähemaks keerati, ei tee ka paha, eriti tänase teemaarenduse taustal.

Linnaratturluse edendamiseks – aga seda me ju tahame – leiab mujalt maailmast häid eeskujusid. Võtame või Kopenhaageni, kus tehakse ligi 60 protsenti kõikidest sõitudest jalgrattaga, või Amsterdami, kus vastav näitaja on ümmarguselt 40 protsenti.