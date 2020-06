Tartu lähedal Luunjas uppus Emajõkke 46-aastane alkoholijoobes mees

Mees oli parvel lõbutsedes olnud tugevas joobes ning juba varem uppumisohtlikku olukorda sattunud. Kui vee ääres või vee peal on seltskonnas purjus inimesi, peab neid eriti hoolikalt valvama ja iga hinna eest takistama vette minemast. Elu säästmise nimel on õigem alkoholi joomine ja veekogud üksteisest lahus hoida.

Täna 14. juulil kell 12.01 teatati, et Tartumaal Luunja aleviku jõesadamasse ankurdatud saunaga parvelt on tõenäoliselt inimene vette kukkunud. Päästeameti pinnaltpäästjad kedagi ei leidnud ja kadunud 46-aastase mehe otsimiseks kaasas politsei sukeldumisklubi Maremark tuukrid. Uppunud mees leiti kell 14.28.

Raskes alkoholijoobes saunas käimisega kaasnev kuumenemine ja vedelikukaotus ähmastab mõistust väga tugevalt ning ilmselt sai see keskeas mehele saatuslikuks.

Sel aastal on Eestis uppunud kokku juba 27 inimest. Lõuna-Eesti kuues maakonnas on kokku uppunud 11 inimest. Tartumaal oli see sel aastal teine uppumissurm. Kahjuks põhjustab paljusid traagilisi veeõnnetusi alkoholijoobes ootamatult vette kukkumine. Lõuna-Eesti uppunutest seitse inimest olid uppumise ajal purjus ning sattusid vette libastumise või komistamise tagajärjel.