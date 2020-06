Ihaste elanikud vaidlustavad äsja kehtestatud planeeringu kohtus

«Annan teada, et tänasel üldkoosolekul võttis Ihaste Elanike Liit MTÜ vastu otsuse, et pöördume Tartu linnavolikogu poolt Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A detailplaneeringu kehtestamise vaidlustamiseks kohtusse,» kirjutas liidu juhatuse liige Lenne Rähn-Kuusik.

Varasemates Ihaste metsa kaitseks tehtud sõnavõttudes ja kirjatükkides on ta juhtinud tähelepanu, et kahju saab armastatud puhkemetsa väärtus, sealsete kaitsealuste liikide elukeskkond ja liiatigi on sellise hulga elamukruntide juurde moodustamine tarbetu, kui kõrval on juba poolsada tühjalt seisvat elamukrunti.