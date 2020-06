Riia tänava tõehetked: Tartus keeravad rooli pimedad ja ükskõiksed

Üks busside vahel õnnetult lubavat foorituld oodanud tundmatuks jääda tahtnud naisterahvas näiteks ütles lühikeses usutluses, et nüüd ta sai aru jah, et vist ei tohtinudki sõita. Usutlus jäi lühidaks, sest foorituli läks roheliseks ja taga seisnud bussi juht vajutas signaali.

«Märgitundjaid on siin vist üle ühe. Halb on see nende töömeeste suhtes, kes all augus on, nendel on hea, kes läbi sõidavad – saavad otse. Võibolla on väike kokkuhoid, aga põhiliselt hoolimatus, nad ei hooli teistest, kes töötavad siinsamas kõrval 3,5 meetrit sügavas augus. Võiks ikka mõelda,» ütles liikluses valitsevat korralagedust takseerinud veoautojuht suurel ehitustandril Riia–Kastani ristil.

See ristmik on torutööde tõttu suletud täna hommikust esmaspäeva hommikuni ja põhjuseks justnimelt see, et kaevamine ja torutööd on suures sügavuses.

Töömehed paigaldavad sademeveetoru kolme ja poole meetri sügavuses. FOTO: Margus Ansu

Ainsal avatud sõidurajal Kastani ja Lembitu tänava vahel on lubatud sõita ühistranspordil ja operatiivsõidukitel. Aga sama veendunult kasutasid seda kitsast koridori ka näiteks toidukullerid.

«Töötegija seisukohast on reeglitest kinni pidamine tähtis ohutuse tagamiseks. Ega me neid ajutisi liiklusskeeme koos linnavalitsusega niisama ei tee, igal sellisel asjal on põhjus,» ütles TREV-2 Grupi projektijuht Andro Aavik. «Selle nädalavahetuse sulgemise põhjus ongi sademeveetoru ühenduse tegemine Riia–Kastani risti juures. Kaevik võtab väga suure osa tavapärasest tee laiusest, et seal siiski oleks turvaline, on tagatud läbipääs üksnes ühistranspordile ja operatiivsõidukitele. Nii palju, kui mina jälgisin, on küllalt inimesi, kes vilistavad märkidele ja ei pööra keelule tähelepanu.»

Ta kinnitas, et töö käib kolme ja poole meetri sügavusel, seejuures autorattad on selle sügava kaevendi servast meetri kaugusel. Varisemisohtu siiski pole, sest ses kohas on maapõues stabiilne liivakivi. Ometi võib mõne juhi vääratus või mõni muu õnnetu juhus ohustada all töötavaid mehi.