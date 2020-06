Tartu lõpetab parkides muru niitmise, esialgu katselappidel

Niitmise vähendamine on selle projekti esimene elurikkust soodustav etapp. Ootus on, et kõrges rohus tärkab rohkem taimeliike ning nii tekkiv mitmekesisem keskkond on putukatele, väikestele loomadele ja lindudele parem elupaik. Elurikkust omakorda on vaja selleks, et oleks puhast vett, mulda, õhku ja et looduse hüved oleksid kättesaadavad ka linnas. Kõrge rohuga pargialasid niidetakse suve lõpus kolletamise ajal.