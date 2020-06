Tartut külastanud ja Pariisis surnud filmimehe auks kasvab Tallinnas puu

Pärast filmitöökeeldu Eestis palus Karasjov-Orgusaar poliitilist varjupaika Prantsusmaal. See juhtus 1976. aasta maikuus, kui ta pääses Nõukogude Liidu delegatsiooni koosseisus esimest korda Cannes’i filmifestivalile. Karasjov nõudis oma näitlejast abikaasa Ene Rämmeldi ja poja enda juurde Prantsusmaale ning saavutas oma tahtmise aastal 1981. Ta suri pärast publitsisti ja filmikriitikuna veedetud aastaid Pariisis 27. jaanuaril 2015 ja on maetud Père-Lachaise’i kalmistule.

Eesti teatmeteostes ja andmebaasides on kuulsa filmimehe nimi kirjas kui Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar, metallplaadil Kadriorus on aga kirjas Vladimir-Georg Karasjov-Orgusaar. Kumb on õige?

«Prantsuse filmiajaloolane ja kriitik Antoine de Baecque tegi mulle selgeks, et kuna mu isa nimi on tema kõikide filmide tiitrites Karasjov, siis nii peabki olema,» selgitas Tarah Geoffre Montbélialtz Xaintorxare. «Karassevi nimevorm on Moskva 1976. aasta väljamõeldis. Selline nimi oli mu isale antud nõukogude välispassis ja selle nime all ta sai ka Pariisis poliitilise põgeniku staatuse.»